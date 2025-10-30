Zürich - Der US-Dollar hat nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank nur kurzfristig zugelegt. Derzeit wird er zu 0,7984 Franken gewechselt, nachdem er am Vorabend für kurze Zeit mehr als 0,80 gekostet hatte. Er notiert nun wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor dem Zinsentscheid. Dasselbe Bild ergibt sich beim Währungspaar EUR/USD. Einen Euro erhält man momentan für 1,1628 USD, am Vorabend war er vorübergehend unter 1,16 gerutscht. Das Euro/Franken-Paar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
