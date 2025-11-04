Ein Energiekonzern positioniert sich als Schlüsselspieler der neuen digitalen Ära. Nach der strategischen Übernahme eines Pipeline-Betreibers und dem Einstieg in die Versorgung riesiger KI-Rechenzentren gewinnt die Aktie deutlich an Momentum. Der Konzern liefert nicht nur Energie, sondern den Treibstoff für den KI-Boom.Mit einem Free-Cash-Flow-Potenzial von über 25 Milliarden Dollar in 5 Jahren und einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 12 für 2026 zählt das Unternehmen zu den profitabelsten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.