Ein Energiekonzern positioniert sich als Schlüsselspieler der neuen digitalen Ära. Nach der strategischen Übernahme eines Pipeline-Betreibers und dem Einstieg in die Versorgung riesiger KI-Rechenzentren gewinnt die Aktie deutlich an Momentum. Der Konzern liefert nicht nur Energie, sondern den Treibstoff für den KI-Boom.Mit einem Free-Cash-Flow-Potenzial von über 25 Milliarden Dollar in 5 Jahren und einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 12 für 2026 zählt das Unternehmen zu den profitabelsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
