Beverwijk, Niederlande (ots) -Stilvoll, sicher, smart: Mit dem Explorer 2 stellt Lovens die nächste Generation seines bewährten Premium-Cargobikes vor. Das konsequent weiterentwickelte Modell kombiniert herausragendes Design mit durchdachten technischen Features - entwickelt für Familien, die auf eine smarte, sichere und komfortable Mobilität setzen.Neue Features für den AlltagDas Lovens Explorer 2 Cargobike wurde konsequent weiterentwickelt, um in Sachen Alltagstauglichkeit, Sicherheit und Komfort einen neuen Maßstab zu setzen. Zu den zentralen Neuerungen zählen:- Stärkere Motorisierung: Mit dem neuesten Bosch Smart System inklusive 100 Nm-Motor und App-Anbindung bietet der Explorer 2 maximale Unterstützung - selbst bei voller Beladung und Steigungen.- Der Mono-Casting-Rahmen: aus einem Guss, ohne sichtbare Schweißnähte. Die aus der Automobilindustrie übernommene Fertigungstechnik sorgt für maximale Stabilität, Langlebigkeit und ein besonders cleanes Design.- Die überarbeitete EPP-Transportbox bietet jetzt geräumige 193 Liter Volumen und bietet somit Platz für u.a. Getränkekisten. Inklusive praktischer Innenbeleuchtung (optional), bequeme Sitze mit Nackenstützen und Sitzheizung für die kleinen Passagiere (optional).- Neues Lichtsystem: Integrierte LED-Lichtleisten mit Blinkerfunktion (optional) sowie nahtlos verbaute Vorder- und Rückleuchten erhöhen Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr.- Akkus nach Wahl: Drei Akkuvarianten (400 / 545 / 800 Wh) bieten individuelle Reichweiten je nach Einsatzprofil.- Einzigartige Lovens Sattelstütze: Oval, stabil und verdrehsicher - ideal für häufigen Fahrer:innenwechsel und mehr Komfort (optional).Fahrverhalten mit FeinschliffDank präziser Seilzuglenkung, verstärktem Rahmen und optimierter Vorderradfederung überzeugt das Explorer 2 auch bei anspruchsvollen Bedingungen mit stabilem und ruhigem Fahrverhalten. Die Kombination aus tiefem Schwerpunkt, optionaler ABS-Bremstechnik von Bosch und hydraulischen Scheibenbremsen sorgt für höchste Sicherheit.Für den Antrieb stehen zwei Varianten zur Auswahl:- Enviolo AUTOMATiQ: stufenlos und automatisch für maximalen Fahrkomfort- Enviolo Heavy Duty: manuell für sportlicheres und direkteres FahrgefühlPremium-Design mit SystemDas markante Rahmendesign entsteht im aufwändigen Mono-Casting-Verfahren und wird durch eine hochwertige Metallic-Pulverbeschichtung und versteckte Kabelführung abgerundet. Der Look bleibt dadurch klar, aufgeräumt und funktional - eben typisch Lovens.Zubehörvielfalt für moderne FamilienDas Explorer 2 lässt sich mit einem umfangreichen Zubehörangebot flexibel an unterschiedliche Familienbedürfnisse anpassen: Dazu zählen ein komplett aufklappbares Regenverdeck, die maßgefertigte Lovens Kleinkindschale, ein höhenverstellbarer Adapter für Babyschalen sowie Innenraumbeleuchtung und USB-C Port.Außerdem bietet das Explorer 2 durchdachte, integrierte Sicherheitslösungen: Neben dem bekannten eBike Lock und dem Battery Lock sorgt das speziell von Lovens entwickelte Anti-Diebstahl-Batterieschloss - in Kooperation mit Sicherheitsexperte ABUS - für zusätzlichen Schutz.VerfügbarkeitDas neue Lovens Explorer 2 ist ab sofort bei über 300 Fachhandelspartnern erhältlich. Probefahrten können bei allen teilnehmenden Partnern vereinbart werden. Mehr Infos unter: www.lovensbikes.comÜber LovensDie niederländische Optima Mobility Holding B.V. ist auf die Entwicklung hochwertiger E-Cargobikes spezialisiert. Die Muttergesellschaft Optima Cycles wurde 1994 in Nord-Holland gegründet und vereint unter ihrem Dach die Marken Lovens, Dolly und Dutch ID. Mit einem Produktionsstandort in Noord-Holland und einer eigenen Rahmenfabrik in Taiwan hat Optima Cycles einen klaren Fokus auf Entwicklung und Fertigung und zählt zu den führenden Anbietern nachhaltiger Mobilitätslösungen in Europa - unter anderem in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Polen, Dänemark und Frankreich.Pressekontakt:Janina TemmenMarketing Lead DACHJanina.Temmen@optima-cycles.nlOriginal-Content von: Optima Cycles, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179197/6151087