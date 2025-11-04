FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.11.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 109 (110) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3410 (3350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 300 (284) PENCE - 'SELL' - BERENBERG STARTS SIGMAROC WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 120 PENCE - CITIGROUP RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1590 (1510) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 275 (280) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TREATT PRICE TARGET TO 250 (290) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 390 (280) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GSK PRICE TARGET TO 1600 (1450) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 700 (625) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 6810 (6750) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES M&G PRICE TARGET TO 298 (295) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1131 (1115) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES NINETY ONE PRICE TARGET TO 226 (223) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1325 (1275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRAX PRICE TARGET TO 7500 (7400) PENCE - 'NEUTRAL' - SHORE CAPITAL CUTS NEXT PLC TO 'HOLD' (BUY) - STIFEL RAISES POLAR CAPITAL TECHNO TO 'BUY' (HOLD) - UBS RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3250 (2750) PENCE - 'BUY'
