Die Immobilienmaklerquote liegt im dritten Quartal bei 67% und erreicht somit den höchsten Stand seit einem Jahr. Wie eine akutelle Auswertung weiter zeigt, weisen die zehn größten deutschen Städte deutliche regionale Unterschiede auf, was den Anteil professionell vermarkteter Eigentumswohnungen angeht. Einer aktuellen Analyse von Sprengnetter und ImmoScout24 zufolge lässt sich bei der bundesweiten Immobilienmaklerquote eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung feststellen. So erreicht die Quote ...

