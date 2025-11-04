Uber hat mit den Zahlen für das dritte Quartal überzeugt. Die Bruttobuchungen kletterten um 21 Prozent auf 49,7 Milliarden Dollar. Damit lag Uber über den Schätzungen in Höhe von 49,0 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte um 20 Prozent auf 13,5 Milliarden Dollar zu.Besonders stark wuchs das Liefergeschäft mit einem Plus von 25 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar. Auch im Mobilitätssegment legten die Buchungen um 20 Prozent zu.Der Grund für den Abverkauf der Aktie ist schnell gefunden: Das operative ...

