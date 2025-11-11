Es gibt Neues von 3I/Atlas. Allerdings werfen die jüngsten Bilder des Kometen eine Frage auf: Ist er überhaupt noch intakt? Der interstellare Komet 3I/Atlas sorgt nach seiner Passage hinter die Sonne erneut für Aufsehen. Nachdem wir bereits über seine unerwartete Helligkeit und die mysteriöse Farbänderung gestaunt haben, liefert das Objekt nun den nächsten Anlass für intensive Debatten. Der Komet ist bei seiner Annäherung an die Sonne (dem Perihel) ...

