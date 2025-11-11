Die US-Regierung hat Silber und Kupfer erstmals als "kritische Mineralien" eingestuft - ein geopolitisches Signal mit weitreichenden Konsequenzen. Was das für Anleger bedeutet, erklärt Jan Willhöft bei wO TV.Die USA reagieren damit auf Chinas zunehmende Dominanz bei der Preisbildung strategischer Rohstoffe. So kontrolliert China bereits weite Teile des physischen Goldhandels über die Shanghai Gold Exchange und treibt nun die Etablierung eigener Futures-Märkte für Platin und Palladium voran. Auch in Deutschland tut sich etwas: Nach langem Stillstand hat die Bundesregierung einen "Rohstofffonds" im Umfang von bis zu 1?Milliarde Euro auf den Weg gebracht. Im internationalen Vergleich bleibt …