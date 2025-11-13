Anzeige
Donnerstag, 13.11.2025
13.11.2025 15:39 Uhr
DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 14. November (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober 
     PROGNOSE: +2,7% gg Vj 
     zuvor:  +3,0% gg Vj 
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober 
     PROGNOSE: +5,5% gg Vj 
     zuvor:  +6,5% gg Vj 
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (11:00 PK; 14:45 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:30 BI-PK) 
*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H (09:30 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q (10:30 PK) 
  07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q 
*** 09:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede zu 
     "What energy for climate and competitiveness in Europe?" 
  11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q 
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 
     Eurozone 
     PROGNOSE:  +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj 
     1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj 
     2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz September 
*** 11:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Bankenaufsichtsforum 
*** 12:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei Bankenaufsichtsforum 
*** 13:00 NL/ASML Holding NV, Kapitalmarkttag 
*** 16:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Workshop zu 
     International Macroeconomics and Finance 
 
***   - EU/EU-Kommission, Herbstprognose 
===

