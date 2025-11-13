Die EU fördert fünf Projekte zur Herstellung von Batteriezellen mit Zuschüssen aus dem Innovationsfonds. Gelder aus dem Topf werden auch nach Deutschland fließen. Nicht mehr berücksichtigt wird allerdings das ursprünglich zur Förderung bewilligte Projekt "CF3_at_Scale" von Porsche-Tochter Cellforce. Im Juli hatte die Europäische Kommission sechs Batterie-Projekte zur Förderung ausgewählt und für diese insgesamt 852 Millionen Euro an Zuschüssen aus ...

