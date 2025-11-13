Straubing (ots) -Es ist schon erstaunlich: Während Russlands Panzer ukrainische Städte in Schutt legen und westliche Demokratien mit Cyberattacken und Propaganda bombardiert werden, schickt die AfD Liebesgrüße nach Moskau. Wo andere eine Bedrohung sehen, erkennt die AfD "berechtigte Interessen". Die Partei, die gern von "deutscher Souveränität" spricht, zeigt eine auffällige Zuneigung zu einem Regime, das nichts so sehr verachtet wie souveräne Nachbarn, Meinungsfreiheit und Selbstbestimmung. Wenn Tino Chrupalla über Wladimir Putin spricht, klingt das eher nach Bewunderung als nach Abscheu.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6157940