Nürnberg (ots) -Auf NORMA können sich die Kundinnen und Kunden immer und zu jeder Zeit verlassen! So auch heute: Denn bereits am heutigen Sonntag kündigt der Discounter aus Franken seine große Preissenkung bei Landfein Frischer und Haltbarer Vollmilch, Landfein Frischer und Haltbarer fettarmer Milch, Landfein Deutsche Markenbutter, Landfein Kondensmilch sowie bei vielen weiteren Molkereiprodukten - pünktlich zur Ladenöffnung am Montag, den 17.11.2025 - an.Mit den aktuellen Preisreduzierungen bei den wichtigsten Grundnahrungsmitteln wie Milch und Butter unterstreicht NORMA, dass getreu dem Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" jeder neue Preisvorteil beim Einkauf der Produkte sofort an die NORMA Kundinnen und Kunden weitergegeben wird.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):LANDFEIN Frische Vollmilch, 3,5% Fett, 1 lBislang: 1,09 EURJetzt: 0,95 EURLANDFEIN Haltbare Vollmilch, 3,5% Fett, 1 lBislang: 1,09 EURJetzt: 0,95 EURLANDFEIN Frische fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 lBislang: 0,99 EURJetzt: 0,85 EURLANDFEIN Haltbare fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 lBislang: 0,99 EURJetzt: 0,85 EURLandfein Frische Bauernmilch, 3,8% Fett, 1 lBislang: 1,35 EURJetzt: 1,19 EURLANDFEIN Laktosefreie H-Vollmilch, 3,5% Fett, 1 lBislang: 1,29 EURJetzt: 1,15 EURLANDFEIN Laktosefreie fettarme H-Milch, 1,5% Fett, 1 lBislang: 1,19 EURJetzt: 1,05 EURLANDFEIN Deutsche Markenbutter, 250 gBislang: 1,39 EURJetzt: 1,29 EURLANDFEIN Süßrahmbutter, 250 gBislang: 1,39 EURJetzt: 1,29 EURLANDFEIN Kondensmilch 10% Fett, 340 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,95 EURLANDFEIN Kondensmilch 7,5% Fett, 340 gBislang: 0,89 EURJetzt: 0,85 EURLANDFEIN Kondensmilch 4% Fett, 340 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,75 EURLANDFEIN Kaffeesahne Portionen 10% Fett, 20 x 10 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,95 EURLANDFEIN Kaffeesahne im Kännchen 12% Fett, 200 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,69 EURLANDFEIN Sprühsahne sort., 250 gBislang: 2,29 EURJetzt: 2,19 EURLANDFEIN Fettarmer Joghurt, 0,1% / 1,5% Fett, sort., 500 gBislang: 0,89 EURJetzt: 0,79 EURLANDFEIN Naturjoghurt, 3,5% Fett, 500 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURLANDFEIN Naturjoghurt gerührt, 3,5% Fett, 4 x 150 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURMEANDROS Griechischer Joghurt 2% / 10%, 1 kgBislang: 2,29 EURJetzt: 2,19 EURMEANDROS Griechischer Joghurt Natur, 4 x 150 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6159385