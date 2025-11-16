Nürnberg (ots) -
Auf NORMA können sich die Kundinnen und Kunden immer und zu jeder Zeit verlassen! So auch heute: Denn bereits am heutigen Sonntag kündigt der Discounter aus Franken seine große Preissenkung bei Landfein Frischer und Haltbarer Vollmilch, Landfein Frischer und Haltbarer fettarmer Milch, Landfein Deutsche Markenbutter, Landfein Kondensmilch sowie bei vielen weiteren Molkereiprodukten - pünktlich zur Ladenöffnung am Montag, den 17.11.2025 - an.
Mit den aktuellen Preisreduzierungen bei den wichtigsten Grundnahrungsmitteln wie Milch und Butter unterstreicht NORMA, dass getreu dem Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" jeder neue Preisvorteil beim Einkauf der Produkte sofort an die NORMA Kundinnen und Kunden weitergegeben wird.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
LANDFEIN Frische Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,09 EUR
Jetzt: 0,95 EUR
LANDFEIN Haltbare Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,09 EUR
Jetzt: 0,95 EUR
LANDFEIN Frische fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 l
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,85 EUR
LANDFEIN Haltbare fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 l
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,85 EUR
Landfein Frische Bauernmilch, 3,8% Fett, 1 l
Bislang: 1,35 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
LANDFEIN Laktosefreie H-Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,15 EUR
LANDFEIN Laktosefreie fettarme H-Milch, 1,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 1,05 EUR
LANDFEIN Deutsche Markenbutter, 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
LANDFEIN Süßrahmbutter, 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
LANDFEIN Kondensmilch 10% Fett, 340 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,95 EUR
LANDFEIN Kondensmilch 7,5% Fett, 340 g
Bislang: 0,89 EUR
Jetzt: 0,85 EUR
LANDFEIN Kondensmilch 4% Fett, 340 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,75 EUR
LANDFEIN Kaffeesahne Portionen 10% Fett, 20 x 10 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,95 EUR
LANDFEIN Kaffeesahne im Kännchen 12% Fett, 200 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
LANDFEIN Sprühsahne sort., 250 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 2,19 EUR
LANDFEIN Fettarmer Joghurt, 0,1% / 1,5% Fett, sort., 500 g
Bislang: 0,89 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
LANDFEIN Naturjoghurt, 3,5% Fett, 500 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,89 EUR
LANDFEIN Naturjoghurt gerührt, 3,5% Fett, 4 x 150 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,89 EUR
MEANDROS Griechischer Joghurt 2% / 10%, 1 kg
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 2,19 EUR
MEANDROS Griechischer Joghurt Natur, 4 x 150 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6159385
Auf NORMA können sich die Kundinnen und Kunden immer und zu jeder Zeit verlassen! So auch heute: Denn bereits am heutigen Sonntag kündigt der Discounter aus Franken seine große Preissenkung bei Landfein Frischer und Haltbarer Vollmilch, Landfein Frischer und Haltbarer fettarmer Milch, Landfein Deutsche Markenbutter, Landfein Kondensmilch sowie bei vielen weiteren Molkereiprodukten - pünktlich zur Ladenöffnung am Montag, den 17.11.2025 - an.
Mit den aktuellen Preisreduzierungen bei den wichtigsten Grundnahrungsmitteln wie Milch und Butter unterstreicht NORMA, dass getreu dem Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" jeder neue Preisvorteil beim Einkauf der Produkte sofort an die NORMA Kundinnen und Kunden weitergegeben wird.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
LANDFEIN Frische Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,09 EUR
Jetzt: 0,95 EUR
LANDFEIN Haltbare Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,09 EUR
Jetzt: 0,95 EUR
LANDFEIN Frische fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 l
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,85 EUR
LANDFEIN Haltbare fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 l
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,85 EUR
Landfein Frische Bauernmilch, 3,8% Fett, 1 l
Bislang: 1,35 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
LANDFEIN Laktosefreie H-Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,15 EUR
LANDFEIN Laktosefreie fettarme H-Milch, 1,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 1,05 EUR
LANDFEIN Deutsche Markenbutter, 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
LANDFEIN Süßrahmbutter, 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
LANDFEIN Kondensmilch 10% Fett, 340 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,95 EUR
LANDFEIN Kondensmilch 7,5% Fett, 340 g
Bislang: 0,89 EUR
Jetzt: 0,85 EUR
LANDFEIN Kondensmilch 4% Fett, 340 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,75 EUR
LANDFEIN Kaffeesahne Portionen 10% Fett, 20 x 10 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,95 EUR
LANDFEIN Kaffeesahne im Kännchen 12% Fett, 200 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
LANDFEIN Sprühsahne sort., 250 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 2,19 EUR
LANDFEIN Fettarmer Joghurt, 0,1% / 1,5% Fett, sort., 500 g
Bislang: 0,89 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
LANDFEIN Naturjoghurt, 3,5% Fett, 500 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,89 EUR
LANDFEIN Naturjoghurt gerührt, 3,5% Fett, 4 x 150 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,89 EUR
MEANDROS Griechischer Joghurt 2% / 10%, 1 kg
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 2,19 EUR
MEANDROS Griechischer Joghurt Natur, 4 x 150 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6159385
© 2025 news aktuell