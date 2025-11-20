Die US-Bank JP Morgan sieht im jüngsten Kursrutsch bei deutschen Rüstungsaktien eine klare Einstiegschance. Derweil sorgt der Panzergetriebehersteller Renk auf einem Kapitalmarkttag für Wirbel. Medienberichten zufolge haben die USA und Russland einen Geheimplan für ein Kriegsende in der Ukraine ausgearbeitet. Das hat zu starken Kursverlusten bei Deutschen Rüstungswerten geführt. Die Aktien von Rheinmetall, Renk und Hensoldt gerieten deutlich unter Druck. Rheinmetall rutschte mit einem Minus von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
