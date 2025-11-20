Financial Conduct Authority: Official List Notice -2

Anzeige
20.11.2025 09:33 Uhr
Financial Conduct Authority: Official List Notice

DJ Official List Notice 

Financial Conduct Authority (-) 
Official List Notice 
20-Nov-2025 / 08:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 

20/11/2025, 08:00 
 
The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from 
the time and date of this notice: 
 
Amount    Security Description                           Listing     ISIN 
                                            Category 
 
 
Issuer Name: Blencowe Resources Plc 
 
1999999    Ordinary Shares of 0.5p each; fully paid;                 Equity shares  GB00BFCMVS34 --  
                                            (transition) 

Issuer Name: TOYOTA CREDIT CANADA INC 
 
       3.12% Notes due 20/11/2028; fully paid; (Registered in denominations of  Debt and 
400000000   CAD200,000 each and integral multiples of CAD2,000 in excess thereof)   debt-like    CA892329CF80 --  
                                            securities 
 
 
       Floating Rate Notes due 20/11/2028; fully paid; (Registered in      Debt and 
200000000   denominations of CAD200,000 each and integral multiples of CAD2,000 in  debt-like    CA892329CG63 --  
       excess thereof)                              securities 

Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 
 
                                            Debt and 
161500    Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid           debt-like    IE00B579F325 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
141000    Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid          debt-like    IE00B43VDT70 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
41000     Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid           debt-like    IE00B579F325 --  
                                            securities 

Issuer Name: iShares Physical Metals plc 
 
                                            Debt and 
500000    Physical Silver ETC; fully paid                      debt-like    IE00B4NCWG09 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
676000    iShares Physical Gold ETC; fully paid                   debt-like    IE00B4ND3602 --  
                                            securities 

Issuer Name: Syncona Limited 
 
                                            Closed-ended 
334788    Ordinary Shares of No Par Value; fully paid                investment   GG00B8P59C08 --  
                                            funds 

Issuer Name: UNITED KINGDOM 
 
                                            Debt and 
4500000000  4¾% Treasury Gilt  due 22/10/2035; fully paid               debt-like    GB00BTXS1K06 --  
                                            securities 

Issuer Name: Graniteshares Financial plc 
 
                                            Debt and 
300000    GraniteShares 3x Short Apple Daily ETP Securities; fully paid       debt-like    XS2662641195 --  
                                            securities 

Issuer Name: Xtrackers ETC plc 
 
       Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities due 23/05/2080;   Debt and 
28000     fully paid                                debt-like    DE000A2UDH48 --  
                                            securities 

Issuer Name: 21Shares AG 
 
                                            Debt and 
150000    21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid     debt-like    CH1209763130 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
80000     21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid     debt-like    CH1199067674 --  
                                            securities 

Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 
 
                                            Debt and 
210000    Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid      debt-like    FR0013416716 --  
                                            securities 

Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 
 
                                            Debt and 
20000     WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid        debt-like    GB00BJYDH287 --  
                                            securities 

Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 
 
                                            Debt and 
54000     CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid        debt-like    GB00BLD4ZL17 --  
                                            securities 

Issuer Name: BARCLAYS BANK PLC 
 
       Securities due 20/11/2030; fully paid; (Represented by securities to   Debt and 
2500000    bearer of GBP1.00 each)                          debt-like    XS3120903508 --  
                                            securities 
 
 
       Securities due 20/11/2030; fully paid; (Represented by securities to   Debt and 
2500000    bearer of GBP1.00 each)                          debt-like    XS3120903680 --  
                                            securities 

Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 
 
                                            Debt and 
211500    WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid               debt-like    JE00B24DKK82 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
39500     WisdomTree Natural Gas; fully paid                    debt-like    JE00BN7KB334 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
6085000    WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid           debt-like    JE00BDD9Q956 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
29500     WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid                debt-like    JE00B24DKC09 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
6500     WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short; fully paid            debt-like    JE00B24DK975 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
6900     WisdomTree Wheat; fully paid                       debt-like    JE00BN7KB664 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
6500     WisdomTree Soybean Oil; fully paid                    debt-like    GB00B15KY435 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
500      WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid             debt-like    JE00B24DKH53 --

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

DJ Official List Notice -2- 

securities 
 
 
                                            Debt and 
34500     WisdomTree Silver; fully paid                       debt-like    GB00B15KY328 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
1500     WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short; fully paid           debt-like    JE00B78DPL57 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
4500     WisdomTree Lead; fully paid                        debt-like    JE00B2QY0436 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
48200     WisdomTree Cotton; fully paid                       debt-like    GB00B15KXT11 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
57100     WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid             debt-like    JE00B2NFTS64 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
15500     WisdomTree Nickel 2x Daily Leveraged; fully paid             debt-like    JE00BDD9QB77 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
15100     WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid              debt-like    JE00B2NFV803 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
31500     WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged; fully paid             debt-like    JE00B2NFTD12 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
22500     WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid         debt-like    JE00BDD9QD91 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
4000     WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid             debt-like    JE00B24DLX86 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
3300     WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid              debt-like    JE00B2NFTL95 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
62807     WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid                   debt-like    GB00B15KXV33 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
15000     WisdomTree Cocoa; fully paid                       debt-like    JE00B2QXZK10 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
55300     WisdomTree Copper; fully paid                       debt-like    GB00B15KXQ89 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
56000     WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid                  debt-like    JE00B78CGV99 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
82000     WisdomTree Live Cattle; fully paid                    debt-like    GB00B15KY096 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
75000     WisdomTree Livestock; fully paid                     debt-like    GB00B15KYK92 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
500      WisdomTree Petroleum; fully paid                     debt-like    GB00B15KYC19 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
13000     WisdomTree Industrial Metals; fully paid                 debt-like    GB00B15KYG56 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
1130000    WisdomTree Energy; fully paid                       debt-like    GB00B15KYB02 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
12500     WisdomTree Grains; fully paid                       debt-like    GB00B15KYL00 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
68000     WisdomTree Agriculture; fully paid                    debt-like    GB00B15KYH63 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
15000     WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged; fully paid              debt-like    JE00BYQY7H96 --  
                                            securities 

Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 
 
                                            Debt and 
2500     WisdomTree Long JPY Short GBP; fully paid                 debt-like    JE00B3XR4V72 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
2000     WisdomTree Short GBP Long USD; fully paid                 debt-like    JE00B68GRJ90 --  
                                            securities 

Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 
 
       Leverage Shares 3x Long UnitedHealth (UNH) ETP Securities due 15/09/2075; Debt and 
18000     fully paid                                debt-like    XS3091985815 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
65000     Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid     debt-like    XS2399367502 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
12000     Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities; fully paid     debt-like    XS3005160091 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
1700000    Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid       debt-like    XS2901882618 --  
                                            securities 
 
 
       Leverage Shares 3x Long Hims & Hers Health (HIMS) ETP Securities due 15/ Debt and 
55000     09/2075; fully paid                            debt-like    XS3091985575 --

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.