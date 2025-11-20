Financial Conduct Authority: Official List Notice -3

DJ Official List Notice
Financial Conduct Authority (-) Official List Notice 20-Nov-2025 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 20/11/2025, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice: Amount Security Description Listing ISIN Category Issuer Name: Blencowe Resources Plc 1999999 Ordinary Shares of 0.5p each; fully paid; Equity shares GB00BFCMVS34 -- (transition) Issuer Name: TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.12% Notes due 20/11/2028; fully paid; (Registered in denominations of Debt and 400000000 CAD200,000 each and integral multiples of CAD2,000 in excess thereof) debt-like CA892329CF80 -- securities Floating Rate Notes due 20/11/2028; fully paid; (Registered in Debt and 200000000 denominations of CAD200,000 each and integral multiples of CAD2,000 in debt-like CA892329CG63 -- excess thereof) securities Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC Debt and 161500 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid debt-like IE00B579F325 -- securities Debt and 141000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid debt-like IE00B43VDT70 -- securities Debt and 41000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid debt-like IE00B579F325 -- securities Issuer Name: iShares Physical Metals plc Debt and 500000 Physical Silver ETC; fully paid debt-like IE00B4NCWG09 -- securities Debt and 676000 iShares Physical Gold ETC; fully paid debt-like IE00B4ND3602 -- securities Issuer Name: Syncona Limited Closed-ended 334788 Ordinary Shares of No Par Value; fully paid investment GG00B8P59C08 -- funds Issuer Name: UNITED KINGDOM Debt and 4500000000 4¾% Treasury Gilt due 22/10/2035; fully paid debt-like GB00BTXS1K06 -- securities Issuer Name: Graniteshares Financial plc Debt and 300000 GraniteShares 3x Short Apple Daily ETP Securities; fully paid debt-like XS2662641195 -- securities Issuer Name: Xtrackers ETC plc Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities due 23/05/2080; Debt and 28000 fully paid debt-like DE000A2UDH48 -- securities Issuer Name: 21Shares AG Debt and 150000 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid debt-like CH1209763130 -- securities Debt and 80000 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid debt-like CH1199067674 -- securities Issuer Name: Amundi Physical Metals plc Debt and 210000 Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid debt-like FR0013416716 -- securities Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited Debt and 20000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid debt-like GB00BJYDH287 -- securities Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited Debt and 54000 CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid debt-like GB00BLD4ZL17 -- securities Issuer Name: BARCLAYS BANK PLC Securities due 20/11/2030; fully paid; (Represented by securities to Debt and 2500000 bearer of GBP1.00 each) debt-like XS3120903508 -- securities Securities due 20/11/2030; fully paid; (Represented by securities to Debt and 2500000 bearer of GBP1.00 each) debt-like XS3120903680 -- securities Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited Debt and 211500 WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid debt-like JE00B24DKK82 -- securities Debt and 39500 WisdomTree Natural Gas; fully paid debt-like JE00BN7KB334 -- securities Debt and 6085000 WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BDD9Q956 -- securities Debt and 29500 WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid debt-like JE00B24DKC09 -- securities Debt and 6500 WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short; fully paid debt-like JE00B24DK975 -- securities Debt and 6900 WisdomTree Wheat; fully paid debt-like JE00BN7KB664 -- securities Debt and 6500 WisdomTree Soybean Oil; fully paid debt-like GB00B15KY435 -- securities Debt and 500 WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid debt-like JE00B24DKH53 --
securities Debt and 34500 WisdomTree Silver; fully paid debt-like GB00B15KY328 -- securities Debt and 1500 WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short; fully paid debt-like JE00B78DPL57 -- securities Debt and 4500 WisdomTree Lead; fully paid debt-like JE00B2QY0436 -- securities Debt and 48200 WisdomTree Cotton; fully paid debt-like GB00B15KXT11 -- securities Debt and 57100 WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFTS64 -- securities Debt and 15500 WisdomTree Nickel 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BDD9QB77 -- securities Debt and 15100 WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFV803 -- securities Debt and 31500 WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFTD12 -- securities Debt and 22500 WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BDD9QD91 -- securities Debt and 4000 WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid debt-like JE00B24DLX86 -- securities Debt and 3300 WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFTL95 -- securities Debt and 62807 WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid debt-like GB00B15KXV33 -- securities Debt and 15000 WisdomTree Cocoa; fully paid debt-like JE00B2QXZK10 -- securities Debt and 55300 WisdomTree Copper; fully paid debt-like GB00B15KXQ89 -- securities Debt and 56000 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid debt-like JE00B78CGV99 -- securities Debt and 82000 WisdomTree Live Cattle; fully paid debt-like GB00B15KY096 -- securities Debt and 75000 WisdomTree Livestock; fully paid debt-like GB00B15KYK92 -- securities Debt and 500 WisdomTree Petroleum; fully paid debt-like GB00B15KYC19 -- securities Debt and 13000 WisdomTree Industrial Metals; fully paid debt-like GB00B15KYG56 -- securities Debt and 1130000 WisdomTree Energy; fully paid debt-like GB00B15KYB02 -- securities Debt and 12500 WisdomTree Grains; fully paid debt-like GB00B15KYL00 -- securities Debt and 68000 WisdomTree Agriculture; fully paid debt-like GB00B15KYH63 -- securities Debt and 15000 WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BYQY7H96 -- securities Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited Debt and 2500 WisdomTree Long JPY Short GBP; fully paid debt-like JE00B3XR4V72 -- securities Debt and 2000 WisdomTree Short GBP Long USD; fully paid debt-like JE00B68GRJ90 -- securities Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company Leverage Shares 3x Long UnitedHealth (UNH) ETP Securities due 15/09/2075; Debt and 18000 fully paid debt-like XS3091985815 -- securities Debt and 65000 Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid debt-like XS2399367502 -- securities Debt and 12000 Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities; fully paid debt-like XS3005160091 -- securities Debt and 1700000 Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid debt-like XS2901882618 -- securities Leverage Shares 3x Long Hims & Hers Health (HIMS) ETP Securities due 15/ Debt and 55000 09/2075; fully paid debt-like XS3091985575 --
securities Debt and 3000 Leverage Shares 3x Long Futu ETP Securities due 15/09/2075; fully paid debt-like XS3103698372 -- securities Debt and 44000 Leverage Shares 3x Baidu ETP Securities; fully paid debt-like XS2757381749 -- securities Leverage Shares 2x Micron Technology ETP Securities due 04/06/2070; fully Debt and 5800 paid debt-like IE00BKT66K01 -- securities Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited Debt and 46000 WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; fully paid debt-like JE00BQRFDY49 -- securities Debt and 8500 WisdomTree Core Physical Gold; fully paid debt-like JE00BN2CJ301 -- securities Debt and 17500 WisdomTree Physical Gold; fully paid debt-like JE00B1VS3770 -- securities Debt and 583000 WisdomTree Physical Silver; fully paid debt-like JE00B1VS3333 -- securities Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited Debt and 9500 (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully paid debt-like GB00B00FHZ82 -- securities Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited Debt and 2000 WisdomTree Industrial Metals - GBP Daily Hedged; fully paid debt-like JE00B63MJ075 -- securities Debt and 2000 WisdomTree Brent Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid debt-like JE00B766LB87 -- securities Issuer Name: ROYAL BANK OF CANADA Floating Rate Senior Notes due 20/11/2026; fully paid; (Represented by Debt and 1150000000 notes to bearer of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in debt-like XS3234002296 -- excess thereof up to and including GBP199,000) securities Issuer Name: First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. 3.1201% Notes due 20/02/2031; fully paid; (Registered in denominations of Debt and 850000000 EUR100,000 each and integral multiples of EUR1,000 thereafter) debt-like XS3019876179 -- securities Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company Debt and 26000 WisdomTree European Natural Gas Securities; fully paid debt-like XS2872233403 -- securities Debt and 550000 WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like XS2819843900 -- securities Debt and 20000 WisdomTree S&P 500 5x Daily Leveraged Securities; fully paid debt-like XS2771643025 -- securities Debt and 220000 WisdomTree S&P 500 5x Daily Short Securities; fully paid debt-like XS2771642308 -- securities Debt and 42600 WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like IE00B7XD2195 -- securities Debt and 750 WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like IE00B878KX55 -- securities Issuer Name: Westpac Banking Corporation Floating Rate Instruments due 20/11/2026; fully paid; (Represented by Debt and 255000000 instruments to bearer of GBP100,000 each) debt-like XS3236034131 -- securities
If you have any queries relating to the above, please contact Listings Data Management at the FCA on 020 7066 8352.
Notes SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their dealing notice. =-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. †Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. ~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. ^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment Exchange. *Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its markets.
