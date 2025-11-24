Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 24
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|21/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|261674.69
|5.9466
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|21/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|83749650.00
|501287165.86
|5.9855
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|21/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19021048.52
|5.5944
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|260205.98
|5.9295
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|20084456.00
|118040596.45
|5.8772
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1106077.14
|5.1981
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|21/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|239735645.16
|6.6207
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|21/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|29470924.98
|5.756
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|21/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|267718881.34
|5.1091
