VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 24
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-21
|NL0009272749
|3938777.000
|367185489.63
|93.2232
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-21
|NL0009272772
|513000.000
|37297825.19
|72.7053
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-21
|NL0009272780
|360000.000
|30208500.63
|83.9125
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-21
|NL0009690239
|8310404.000
|319760134.03
|38.4771
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-21
|NL0009690247
|2598390.000
|44846387.15
|17.2593
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-21
|NL0009690254
|2426537.000
|30293167.67
|12.4841
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-21
|NL0010273801
|2681000.000
|51407419.25
|19.1747
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-21
|NL0010731816
|858000.000
|71645898.24
|83.5034
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-21
|NL0011683594
|84750000.000
|3883752247.61
|45.8260
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-21
|NL0010408704
|30603010.000
|1082220008.36
|35.3632
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-21
|NL0009272764
|318000.000
|19944191.43
|62.7176
© 2025 PR Newswire