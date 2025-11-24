Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 24
[24.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|LU2941599081
|24,296,499.00
|EUR
|245,000.0000
|248,914,401.61
|10.2449
|21.11.25
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,479,972.29
|10.3802
|21.11.25
|LU2941599834
|865,122.00
|GBP
|0
|8,807,666.45
|10.1808
|21.11.25
|LU2994520851
|12,964,626.00
|USD
|0
|134,252,766.67
|10.3553
|21.11.25
|LU2994520935
|1,143,771.00
|USD
|10,500.0000
|11,585,410.30
|10.1291
|21.11.25
|LU2994521073
|129,244.00
|USD
|9,500.0000
|1,320,398.76
|10.2163
|21.11.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|251,682.70
|10.0673
|21.11.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,931.35
|10.0468
|21.11.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|100,080.89
|10.0081
