24.11.2025
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 24

[24.11.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 LU2941599081 24,296,499.00 EUR 245,000.0000 248,914,401.61 10.2449
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 LU2941599248 1,876,646.00 USD 0 19,479,972.29 10.3802
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 LU2941599834 865,122.00 GBP 0 8,807,666.45 10.1808
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 LU2994520851 12,964,626.00 USD 0 134,252,766.67 10.3553
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 LU2994520935 1,143,771.00 USD 10,500.0000 11,585,410.30 10.1291
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 LU2994521073 129,244.00 USD 9,500.0000 1,320,398.76 10.2163
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 LU2994521669 25,000.00 GBP 0 251,682.70 10.0673
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 LU2941599164 31,844.00 EUR 0 319,931.35 10.0468
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 LU2941599594 10,000.00 CHF 0 100,080.89 10.0081

