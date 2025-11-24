Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 24
[24.11.25]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE00BN4GXL63
|10,117,633.00
|EUR
|0
|99,910,656.05
|9.8749
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,101,461.15
|99.1516
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,355,424.05
|111.983
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,404,756.24
|120.6015
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE00BN0T9H70
|52,303.00
|GBP
|0
|6,120,990.46
|117.0294
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,033,593.11
|109.5443
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE00BKX90W50
|16,444.00
|CHF
|0
|1,607,989.26
|97.7858
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE000L1I4R94
|1,789,086.00
|USD
|0
|20,886,690.43
|11.6745
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,450,143.44
|10.3753
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|481,159.22
|11.889
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|417,305,012.48
|112.4646
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,787,571.17
|10.342
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,057,397.63
|11.2096
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,875,717.41
|10.729
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|813,272.42
|11.0528
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,309,249,477.89
|119.0227
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE000YMBL844
|2,281,357.00
|USD
|0
|23,865,603.58
|10.4611
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|683,776.70
|10.6132
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,601,031.95
|10.1234
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,626.61
|10.1152
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.11.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,148,750.97
|9.8824
© 2025 PR Newswire