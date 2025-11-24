Anzeige
24.11.2025 09:00 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 24

[24.11.25]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE00BN4GXL63 10,117,633.00 EUR 0 99,910,656.05 9.8749
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,101,461.15 99.1516
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,355,424.05 111.983
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,404,756.24 120.6015
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE00BN0T9H70 52,303.00 GBP 0 6,120,990.46 117.0294
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,033,593.11 109.5443
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE00BKX90W50 16,444.00 CHF 0 1,607,989.26 97.7858
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE000L1I4R94 1,789,086.00 USD 0 20,886,690.43 11.6745
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,450,143.44 10.3753
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 481,159.22 11.889
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 417,305,012.48 112.4646
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,787,571.17 10.342
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,057,397.63 11.2096
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,875,717.41 10.729
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 813,272.42 11.0528
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,309,249,477.89 119.0227
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE000YMBL844 2,281,357.00 USD 0 23,865,603.58 10.4611
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 683,776.70 10.6132
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE000CCQKON9 2,034,999.00 EUR 0 20,601,031.95 10.1234
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,626.61 10.1152
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
21.11.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,148,750.97 9.8824

