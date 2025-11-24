Hamburg (ots) -- Einsendeschluss: 9. Januar 2026 unter www.sternpreis.stern.de (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsternpreis.stern.de%2F&data=05%7C02%7C%7Ce4f26ee502e84d3b814b08de2b30fb59%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C638995686555613398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hHN47aNbLLGQrdIMa45heOumOW5OMCeTSQ8C%2BiPh8nE%3D&reserved=0)- Für alle Journalistinnen und Journalisten - in Print, TV, Radio, Web, Fotografie oder crossmedial- Feierliche Preisverleihung am 19. Mai 2026 in HamburgDer stern lobt erneut seinen renommierten stern-Preis aus. Ab sofort und bis zum 9. Januar 2026 können unter www.sternpreis.stern.de journalistische Arbeiten eingereicht werden - aus Print, TV, Radio, Web oder Fotografie, ebenso wie crossmediale Formate. Verliehen wird der Preis 2026 in den Kategorien "Lokal", "Investigation", "Fotogeschichte des Jahres", "Dokumentation" sowie als "Egon Erwin Kisch-Preis" für die beste geschriebene Reportage. Die feierliche Preisverleihung findet am 19. Mai 2026 in Hamburg statt und wird von RTL-Journalistin Pinar Atalay und stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz moderiert.Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der stern-Chefredaktion: "Der stern-Preis feiert die Vielfalt des Journalismus als Grundlage demokratischer Meinungsbildung. Wir freuen uns auf Beiträge aller Mediengattungen, die den Mut haben, genau hinzusehen, und die zeigen, wie vielfältig und lebendig die Medienlandschaft in Deutschland ist."Nico Fried, Sprecher des stern-Preises: "Guter Journalismus informiert, unterhält, berührt und deckt auf. Dafür steht der stern-Preis: für die besten Arbeiten des Jahres. Unser Dank gilt den unabhängigen Jurys, die in den nächsten Monaten leidenschaftlich prüfen und diskutieren, was 2025 im Journalismus herausragte."Pressekontakt:Anna VelkenSenior Managerin Kommunikation/PR Information & SportKommunikation RTL Deutschlandanna.velken@rtl.de+49 221-456-74305Original-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/6164744