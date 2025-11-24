Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UJ5WQP1, Wertpapier-Name: TurboC O.EndRheinme.1448,37872, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UQ242W9, Wertpapier-Name: TurboP O.EndRheinme.1809,51856, wurden aufgehoben:
Datum Zeit Volumen Preis
24.11.2025 08:07:31 4.500 1,05
24.11.2025 08:07:38 30.000 3,30
