Münster (ots) -Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen wird mit LOTTO 6aus49 in der Gewinnklasse 2 zum Millionär. Einen weiteren NRW-Hochgewinner gibt es bei der Zusatzlotterie SUPER 6.Millionär mit "Sechs Richtigen"In den vergangenen Tagen hielten eisige Wintertemperaturen Einzug in NRW. Richtig ins Schwitzen kommt aber vielleicht ein Lottospieler aus dem Kreis Unna, wenn er seinen Tippschein mit den Lottozahlen von der Ziehung am Samstag (22. November) vergleicht.Mit den Gewinnzahlen 15, 18, 21, 29, 32 und 33 erzielte er "Sechs Richtige". Nur die passende Superzahl 5 fehlte dem bisher noch unbekannten Glückspilz. Da bundesweit noch zwei weitere Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg und Brandenburg ebenfalls den zweiten Rang von LOTTO 6aus49 treffen konnten, teilen sich diese drei Glückspilze den Gewinn. Die genaue Gewinnsumme des neuen WestLotto-Millionärs wie auch der beiden anderen beläuft sich auf 1.126.226,50 Euro.Mit einem Spieleinsatz von 18,65 Euro nahm der Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen mit zwölf gespielten Tippreihen am vergangenen Samstag an den Ziehungen von LOTTO 6aus49 und den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 teil. Seinen Spielauftrag hatte er bereits am Freitag (21. November) in einer WestLotto-Annahmestelle im Kreis Unna abgegeben.Weiterer HochgewinnAm Samstag gewann zudem ein weiterer Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen einen Betrag im sechsstelligen Bereich. Der Glückspilz aus dem Kreis Recklinghausen war mit seinem Tipp bei www.westlotto.de erfolgreich. Sein Gewinn bei der Zusatzlotterie SUPER 6 beläuft sich im ersten Rang auf 100.000 Euro.Jackpot bei LOTTO 6aus49Am kommenden Mittwoch (26. November 2025) liegt der Jackpot bei LOTTO 6aus49 bei rund 14 Millionen Euro. Zuletzt wurde die Gewinnklasse 1 am 12. November getroffen. Zu dem Zeitpunkt gingen rund 20,6 Millionen Euro nach Niedersachsen.