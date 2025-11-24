Berlin (ots) -Keine Lust auf Weihnachten an Tante Helgas Kaffeetafel oder das alljährliche Raclette mit den Nachbarn zu Silvester? Dann kommt diese Flugsuchen-Datenauswertung der weltweit führenden Reisesuchmaschine KAYAK (https://www.kayak.de/flights) genau richtig. Sie zeigt, wohin man in den Weihnachtsferien günstig verreisen kann.*Am günstigsten sind Flugtickets über die Festtage momentan für London. In den Weihnachtsferien kostet der Hin- und Rückflug in die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs aktuell 150 Euro pro Person im Durchschnitt und damit acht Prozent weniger als im Vorjahr. Paris lässt sich mit 176 Euro im Schnitt nur unwesentlich teurer erreichen. Und Platz drei teilen sich zwei weitere europäische Hauptstädte, sowohl für Flüge nach Rom als auch nach Wien zahlt man aktuell in den Weihnachtsferien durchschnittlich 179 Euro pro Person. Rom ist in diesem Jahr sogar 17 Prozent günstiger als im Vorjahr."Die Top Ten der Schnäppchen-Ziele in den Weihnachtsferien führen zweifellos europäische Hauptstädte an", sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. "Besonders Fans von Städtereisen kommen so auf ihre Kosten. Wer sich zum Beispiel schon immer gewünscht hat, einmal die Weihnachtsfeierlichkeiten im Petersdom zu erleben, der kann sich in diesem Jahr sogar noch über günstigere Ticketpreise in der Weihnachtszeit nach Rom freuen."Weitere Informationen, z. B. auch zu den Destinationen mit den größten Preisrückgängen, finden Sie hier (https://www.kayak.de/news/reisetrends-weihnachten/).Methodik*Die Daten basieren auf Flugsuchen, die auf KAYAK.de und den dazugehörigen Marken im Zeitraum vom 15.06.2025 bis 10.09.2025 durchgeführt wurden - für Flüge mit Abflug zwischen dem 20.12.2025 und 02.01.2026 und Rückflug zwischen dem 25.12.2025 und 10.01.2026, ab allen deutschen Flughäfen. Diese Daten wurden mit Suchanfragen aus dem Zeitraum vom 15.06.2024 bis 10.09.2024 verglichen, die Flüge mit Abflug zwischen dem 21.12.2024 und 03.01.2025 und Rückflug zwischen dem 25.12.2024 und 11.01.2025 betrafen. Alle Flugpreise beziehen sich auf den durchschnittlichen Preis für Hin- und Rückflüge in der Economy Class. Preise können variieren; Prozentangaben zu Veränderungen bei Suchen und Preisen sind annähernd.Über KAYAKKAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS (https://apps.apple.com/de/app/kayak-fl%C3%BCge-hotels-autos/id305204535) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kayak.android&gl=de&hl=de). Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen (https://www.kayak.de/business).Pressekontakt:Schwartz Public Relations GmbHFlorian Stark / Jennifer MünsterSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel.: +49 (0)89-211 871 -66 / -60E-Mail: kayak@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deOriginal-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112284/6165019