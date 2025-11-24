Mainz (ots) -Im schwedischen Östersund starten die Biathletinnen und Biathleten in die neue Weltcup-Saison - vom 2. bis 7. Dezember 2025 täglich live im ZDF zu sehen. Wie dramatisch die zurückliegende Weltcup-Saison für das deutsche Biathlon-Team war, schildert die fünfteilige "sportstudio"-Dokuserie "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission", die ab Mittwoch, 26. November 2025, in Web und App des ZDF verfügbar ist. Im Anschluss an die "sportstudio live"-Übertragungen vom Biathlon-Weltcup in Östersund sind am Dienstag, 2. Dezember 2025, 17.25 Uhr, Mittwoch, 3. Dezember 2025, 17.30 Uhr, sowie am Freitag, 5. Dezember 2025, 17.25 Uhr, die ersten drei Folgen im ZDF zu sehen. Folge 4 und 5 stehen am Donnerstag, 18. Dezember 2025, 15.40 Uhr, und am Freitag, 19. Dezember 2025, 15.40 Uhr, auf dem ZDF-Programm.Deutschland liebt Biathlon - und so nah war man den Stars nie. Die Doku-Serie "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission" begleitet die Sportlerinnen und Sportler durch ein dramatisches Jahr und zeigt Tränen, Druck und emotionale Momente aus dem Innenleben des Teams. Sie erzählt vom knallharten Konkurrenzkampf und dem Ringen um die Rückkehr in die Weltspitze in der Saison 2024/2025. Die Kamera ist dabei, wenn hinter den Kulissen gestritten, gelacht und gefeiert wird - wie beim spektakulären Gesamtweltcupsieg von Franziska Preuß.Vom Kampf um die Team-Plätze bis zum Saison-ShowdownFolge 1 "Konkurrenzkampf" zeichnet den Kampf um die Startplätze im deutschen Biathlon-Team zu Saisonbeginn nach und zeigt, wie groß der Druck innerhalb des Teams wurde - bis hin zu einer Entscheidung, die jemanden zum Aufhören bewegte. In Folge 2 "Am Limit" schildert Vanessa Voigt, weshalb sie sich eine Auszeit genommen hat. Ebenfalls zu sehen ist in der Folge, wie sie rechtzeitig zum Heimweltcup in Oberhof ins Team zurückkehrte. Franziska Preuß hatte in der Phase die Führung im Gesamtweltcup übernommen und gewährt in der Doku Einblicke in ihren monatelangen mentalen Kampf, der sie stark gefordert hat. Folge 3 "Rückenwind" begleitet das deutsche Männer-Team nach dem Staffel-Erfolg in Ruhpolding bei den Vorbereitungen auf die WM - geprägt vom Versuch, Selbstzweifel zu überwinden. Die WM in Lenzerheide steht in Folge 4 "Riskanter Plan" im Mittelpunkt - dabei treten Spannungen im Team auf, die entscheidend für die WM-Rennen sein könnten. In Folge 5 "Showdown" spitzt sich alles beim Saisonfinale in Oslo zu: Franziska Preuß kämpft in einem dramatischen Rennen um den Sieg im Gesamtweltcup.Protagonistinnen und Protagonisten der Doku-SerieDie deutschen Biathletinnen Franziska Preuß, Selina Grotian, Sophia Schneider, Julia Tannheimer, Vanessa Voigt und Marion Wiesensarter sowie die deutschen Biathleten Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller, Philipp Horn, Justus Strelow, David Zobel und Lucas Fratzscher kommen in der Dokuserie von Christian Twente und Eva Schötteldreier ebenso zu Wort wie die Trainer des Frauen- und Männer-Teams und die ZDF-Biathlon-Expertin Denise Herrmann-Wick.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" und "sportstudio"-Produktionen im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioreportage) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/dokus/biathlon-nation-ein-team-eine-mission-100)"sportstudio" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-dokus-livestreams-highlights-hintergruende-100)"sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen die Folgen 1 bis 4 von "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/biathlon-nation-ein-team-eine-mission) zur Preview im ZDF-Presseportal zur Verfügung (nach Login).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6165199