The selected independent power producer will be awarded a 30-year power purchase agreement (PPA) by the Ministry of Electricity and Water and Renewable Energy.The Kuwait Authority for Partnership Projects (KAPP) has opened bidding for a 500 MW solar project. The government agency has invited all bidders that prequalified for the Al Dibdibah Power and Al Shagaya Renewable Energy Phase III Zone 2 solar PV independent power project to submit their proposals. The list comprises previously announced consortia led by Chinese solar developer Jinko Power; France's EDF, UAE-based Masdar; Saudi Arabian ...

