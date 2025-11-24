Ruggell, Liechtenstein (ots) -Die Nutzerzahlen und Umsätze der Pure App, einer Beteiligung von RM Equity Partners (RMEP), sind im dritten Quartal 2025 deutlich gestiegen. Die durchschnittliche Zahl monatlich aktiver Nutzer wuchs im Jahresvergleich um 59 Prozent. Gleichzeitig verzeichnete die Plattform ein Umsatzwachstum von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.Dieser signifikante Anstieg basiert auf einer Kombination gezielter Maßnahmen im Bereich Produktoptimierung, Preisstrategie, Nutzerakquise und Markenführung. Entscheidende Impulse gingen von datenbasierten Experimenten zur Verbesserung der Nutzererfahrung sowie von strategischen Marketingkampagnen aus.Besondere Beachtung fanden zwei markenprägende Kampagnen. In Frankreich wurde die Kampagne "Liberté, Égalité, Sensualité" im Mai auf der SxTech-Konferenz in Berlin als eine der besten Marketinginitiativen des Jahres ausgezeichnet. Parallel dazu startete in den USA die Kampagne "Pleasure is Power", die auf den Erfolgen der französischen Aktivierung aufbaute und die Markenwahrnehmung in Nordamerika maßgeblich stärkte.Die starke Entwicklung der Pure App spiegelt das strategische Engagement von RMEP im Bereich digitaler Consumer-Plattformen wider. Die anhaltende Performance unterstreicht das Potenzial datengetriebener Markenführung in Kombination mit fokussierten Produktinnovationen.Über RM Equity PartnersRM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich digitaler Unternehmen. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen über 600 Mitarbeitende in ganz Europa. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören Plattformen wie Bergfex, calimoto, Alpy und Carista. Insgesamt erreichen die Beteiligungen von RMEP jährlich mehr als 400 Millionen Nutzer weltweitPressekontakt:RM Equity PartnersCamelia SiskoE-Mail: office@rmep.liWebsite: https://www.rmep.liOriginal-Content von: RM Equity Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178349/6165364