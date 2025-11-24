Berlin (ots) -Zach Bryan steht kurz vor seiner bislang größten internationalen Tournee: Mit "With Heaven On Tour" wird er ab dem 7. März 2026 durch die USA und Europa touren. Die Tour umfasst über 40 Termine in Nordamerika und Europa, darunter Stationen in London, Berlin, Oslo, Cork, San Diego, Arlington, Texas, und Foxborough, Massachusetts, bevor sie am 10. Oktober im Jordan-Hare Stadium in Auburn, Alabama, endet.Zach Bryan hat gerade eine erfolgreiche Herbsttournee mit ausverkauften Shows in großen College-Football-Stadien in den Vereinigten Staaten hinter sich, deren Höhepunkt ein Konzert im September im Michigan Stadium in Ann Arbor, war: das erste Konzert, das jemals im größten Football-Stadion der nördlichen Hemisphäre stattfand und einen Rekord für das größte Einzelkonzert in der Geschichte der USA aufstellte.Kürzlich bestätigte er die Veröffentlichung seines kommenden Albums "With Heaven on Top" für den 9. Januar 2026.31.05.2026 Berlin - WaldbühneSupport: Ben Howard | Keenan O'MearaDer Vorverkauf beginnt am Freitag, 05.12.2025 ab 10 UhrTicketpreis 70,00 - 190,00 Euro zzgl. GebührenTickets erhältlich auf eventim.dewww.zachbryan.comPressekontakt:MCT Agentur GmbH, Strausberger Platz 2, 10243 BerlinTel: +49 (0)30 53 63 82 00, Fax: +49 (0)30 53 63 2 22E-Mail: presse@mct-agentur.comWeb: www.mct-agentur.comOriginal-Content von: MCT Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59720/6165431