Oldenburg (ots) -Cellulite: für etwa 90 Prozent aller Frauen ein altbekanntes Thema. Die unliebsamen Dellen an Oberschenkeln und Po sind zwar harmlos, beeinflussen aber oft das Selbstwertgefühl. Eine neue wissenschaftliche Studie macht nun Hoffnung: Der natürliche Extrakt aus der französischen Meereskiefernrinde, Pycnogenol, konnte das Erscheinungsbild von Cellulite sichtbar verbessern - und das auf ganz natürliche Weise von innen.Wer wünscht sich nicht eine glattere, straffere Haut? Cellulite entsteht, wenn das Bindegewebe unter der Haut schwächelt und die Durchblutung nicht optimal ist, was die Haut uneben erscheinen lässt. Während Cremes und Massagen oft nur kurzfristige Effekte erzielen, lieferte eine aktuelle Studie[1] aus dem Jahr 2025 einen vielversprechenden Ansatz zur innerlichen Anwendung.Die Studie zeigt: Die tägliche Einnahme von Pycnogenol, einem natürlichen Extrakt aus der französischen Meereskiefernrinde, reduzierte Cellulite sichtbar und verbesserte die Hautstruktur nachhaltig.Weniger Dellen, glatter wirkende Haut und geringerer OberschenkelumfangFür die Untersuchung nahmen 60 Frauen drei Monate lang jeden Tag 150 mg Pycnogenol oder ein Placebo (Scheinpräparat) ein. Im Vergleich zur Placebogruppe wurden folgende Veränderungen beobachtet:- Sichtbar gemilderte Cellulite: Nach zwei Monaten zeigte sich eine Verringerung, nach drei Monaten war die Stärke der Dellen im Schnitt um 13,6 % geringer. In der Placebogruppe gab es keine sichtbaren Verbesserungen.- Glatter wirkende Haut: Die Unebenheiten an den Oberschenkeln gingen um 32 % zurück; in der Placebogruppe waren es 6 %.- Weniger Umfang am Oberschenkel: Im Mittel sank der Umfang um 2,1 cm; in der Placebogruppe lag der Rückgang bei 0,9 cm.Wie ein Rindenextrakt der Haut helfen kannPycnogenol ist ein Kraftpaket aus der Natur, das in der Forschung mit antioxidativen Eigenschaften in Verbindung gebracht wird. Für die Haut kann es ein wahrer Segen sein: Es kann die körpereigene Produktion von Kollagen und Hyaluronsäure ankurbeln. Kollagen ist wie das Stützgerüst der Haut, während Hyaluronsäure für die nötige Feuchtigkeit und Spannkraft sorgt. Genau hier setzt Pycnogenol an: Es stärkt das Bindegewebe von innen und verbessert die Durchblutung der feinsten Blutgefäße."Frauen suchen nach natürlichen und wirksamen Wegen, ihre Hautgesundheit zu unterstützen", erklärt Dr. Fred Pescatore, Autor und Experte für Naturheilkunde. "Pycnogenol ist ein klinisch untersuchter Pflanzenextrakt, der in Studien das Erscheinungsbild von Cellulite verbessern konnte. Das ist eine spannende Nachricht für alle, die ihre Pflegeroutine vereinfachen und sich wohler in ihrer Haut fühlen möchten."Wissenschaftlich untersucht, natürlich gewonnenMit über 450 veröffentlichten Studien zählt Pycnogenol zu den am besten erforschten Pflanzenextrakten weltweit. Mehr als 25 Studien beschreiben Verbesserungen im Hautbild und verwandte Parameter. Der Extrakt ist als sicheres und gut verträgliches Nahrungsergänzungsmittel in über 1.000 Gesundheitsprodukten weltweit erhältlich.Weitere Informationen und Studien finden Sie unter: www.pycnogenol.dePycnogenol: Das Wichtigste auf einen Blick- Was ist Pycnogenol? Ein 100 % natürlicher Pflanzenextrakt, der aus der Rinde der französischen Meereskiefer gewonnen wird.- Was zeigt die Forschung bei Cellulite? In Studien konnte es die Durchblutung der Haut verbessern, das Kollagengerüst stärken und so die Haut sichtbar glätten und Dellen reduzieren.- Wie wird es angewendet? Pycnogenol ist zur Einnahme als Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform erhältlich.- Ist die Wirkung belegt? In einer hochwertigen wissenschaftlichen Studie zeigten sich nach drei Monaten eine geringere Ausprägung der Cellulite und eine glatter wirkende Haut.Hintergrund zu PycnogenolPycnogenol ist ein standardisierter Extrakt aus der Rinde der französischen Meereskiefer. Er enthält eine spezifische Kombination aus besonderen Pflanzenstoffen, die seit mehr als 40 Jahren intensiv wissenschaftlich untersucht werden. Über 450 Studien und Übersichtsarbeiten belegen Sicherheit und Verträglichkeit. Weltweit ist Pycnogenol in mehr als 1.000 Gesundheits- und Nahrungsergänzungsprodukten enthalten.[1] Qi Lio et al.: A french maritime pine bark extract alleviates cellulite: A double-blinded, randomized, placebo-controlled clinical study. Phytomedicine Plus. 2025;5(3):100821.Pressekontakt:ifemedi GmbH, Annika Hüve0441-9350590, presse@ifemedi.dewww.ifemedi.deOriginal-Content von: ifemedi GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58664/6166223