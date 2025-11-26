FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt durch die anhaltende Stabilisierung an der Wall Street bleibt auch der Dax am Mittwoch wohl auf Erholungskurs. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 23.635 Punkte.

Damit würde es der Dax zurück über seine einfache 200-Tage-Linie - eine wichtige charttechnische Marke - schaffen, die in der Vorwoche erstmals seit April wieder unterschritten worden war.

Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine treibt die Kurse. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Dabei seien die Aktienmärkte erstaunlich schnell optimistisch geworden. Auf der Handelsplattform Polymarket werde die Chance auf einen Waffenstillstand noch in diesem Jahr mit lediglich 16 Prozent gepreist, die Chance auf einen Waffenstillstand vor Ende 2026 immerhin bei 56 Prozent. Polymarket ist eine Onlineseite, auf der Nutzer mit Kryptowährungen auf den Ausgang zukünftiger Ereignisse wetten können./ag/stk