Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 26
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|25/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|267353.62
|6.0757
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|25/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|87349650.00
|534781331.32
|6.1223
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|25/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19238345.97
|5.6583
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|25/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|267225.49
|6.0895
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|25/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|20354456.00
|122865582.80
|6.0363
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|25/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1135927.77
|5.3384
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|25/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|243752693.15
|6.7316
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|25/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30135123.97
|5.8858
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|25/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|268584655.33
|5.1257
© 2025 PR Newswire