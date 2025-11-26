Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 26.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldrausch 2.0: 60% Insideranteil - warum dieser Gold-Explorer als Geheimtipp gilt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
26.11.2025 08:06 Uhr
59 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 26

Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 25/11/2025 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 267353.62 6.0757
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 25/11/2025 3DGL IE000Q8N7WY1 87349650.00 534781331.32 6.1223
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 25/11/2025 3DEU IE0007WLHX89 3400000.00 19238345.97 5.6583
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 25/11/2025 3DUE IE0008H4JHA2 43883.00 267225.49 6.0895
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 25/11/2025 3DUS IE000XERHYF0 20354456.00 122865582.80 6.0363
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 25/11/2025 3DUH IE000DEXCOR7 212785.00 1135927.77 5.3384
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 25/11/2025 3DEM IE0002Z12PN9 36210000.00 243752693.15 6.7316
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 25/11/2025 RDTM IE000VG2WCW5 5120000.00 30135123.97 5.8858
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 25/11/2025 RCEG IE000D1DAPO5 52400000.00 268584655.33 5.1257

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.