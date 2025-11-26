Anzeige
PR Newswire
26.11.2025 08:06 Uhr
ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 26

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF 24,312,362.0000 3.5709 USD IE00BLRPQH31 25 November 2025

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF 13,708,091.0000 8.3426 USD IE00BJXRZJ40 25 November 2025

RIZE ENVT IMPACT 100 ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948 )

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF 20,544,995.0000 5.4402 USD IE00BLRPRR04 25 November 2025

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF 306,771.0000 5.8153 USD IE000RMSPY39 2 November 2025

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF 1,502,282.0000 5.7942 USD IE000PY7F8J9 25 November 2025

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF 11,333,665.0000 5.9178 USD IE000QUCVEN9 25 November 2025

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF 41,110,348.0000 8.0954 USD IE000GA3D489 25 November 2025

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF 33,717,602.0000 9.8094 USD IE0003A512E4 25 November 2025

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF 7,806,854.0000 5.7881 USD IE000O5M6XO1 25 November 2025

ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400U4KPAB1WDFLX19

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
ARK SPACE&DEF INNOVATION 400,000.0000 4.4274 USD IE000AON7ET1 25 November 2025

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.