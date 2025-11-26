DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. November

=== *** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,50% *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW November *** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035 im Volumen von 3 Mrd EUR *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +2,9% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 220.000 *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November PROGNOSE: 45,5 zuvor: 43,8 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung des Transatlantikpreises durch die Steuben-Schurz-Gesellschaft *** 20:00 US/Fed, Beige Book - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer *** - US/IWF, Abschlussbericht zu Deutschland nach Artikel-4-Konsultationen *** - DE/Siemens Healthineers AG, Geschäftsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

