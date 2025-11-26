Berlin (ots) -Fraktionschefin Katharina Dröge hat bekräftigt, dass die Grünen dem Rentenpaket im Bundestag nicht zustimmen, wenn ihre Positionen nicht einfließen.Im rbb24 Inforadio sagte sie am Mittwoch: "Friedrich Merz muss zeigen, ob er sein Regierungshandwerk im Griff hat. (...) Wir werden nicht Merz in jeder Chaos-Situation aus der Patsche helfen können, das muss er selber hinkriegen. Wir sind immer bereit über vernünftige Inhalte zu sprechen, aber dann geht es um unsere Vorstellungen in der Sache."Es müsse darum gehen, dass alle Generationen ein gutes Rentenniveau haben: "Deswegen ist für die Grünen sehr klar, das Rentenniveau kann nicht weiter abgesenkt werden."Die Rente müsse von mehr Schultern getragen werden, betonte Dröge: "Als allererstes finde ich, dass auch Bundestagsabgeordnete mit in die Rente einzahlen. (...) Wir brauchen mehr Erwerbstätigkeit von Frauen und Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland. (...) Eine zentrale Frage ist auch, wie können Menschen länger gesund arbeiten?"Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6166371