Mittwoch, 26.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer-Superzyklus voraus: Dieses Top-Projekt in Nevada wird jetzt zum echten Investmentcase
26.11.2025
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, November 26

[26.11.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
25.11.25 LU2941599081 24,296,499.00 EUR 0 249,001,620.20 10.2485
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
25.11.25 LU2941599248 1,876,646.00 USD 0 19,490,958.86 10.3861
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
25.11.25 LU2941599834 865,122.00 GBP 0 8,811,613.11 10.1854
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
25.11.25 LU2994520851 13,124,626.00 USD 0 135,968,060.90 10.3598
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
25.11.25 LU2994520935 1,143,771.00 USD 0 11,590,392.46 10.1335
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
25.11.25 LU2994521073 129,244.00 USD 0 1,320,751.30 10.2191
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
25.11.25 LU2994521669 25,000.00 GBP 0 251,784.41 10.0714
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
25.11.25 LU2941599164 31,844.00 EUR 0 320,043.47 10.0504
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
25.11.25 LU2941599594 10,000.00 CHF 0 100,106.64 10.0107

