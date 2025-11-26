Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 26
[26.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.11.25
|LU2941599081
|24,296,499.00
|EUR
|0
|249,001,620.20
|10.2485
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.11.25
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,490,958.86
|10.3861
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.11.25
|LU2941599834
|865,122.00
|GBP
|0
|8,811,613.11
|10.1854
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.11.25
|LU2994520851
|13,124,626.00
|USD
|0
|135,968,060.90
|10.3598
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.11.25
|LU2994520935
|1,143,771.00
|USD
|0
|11,590,392.46
|10.1335
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.11.25
|LU2994521073
|129,244.00
|USD
|0
|1,320,751.30
|10.2191
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.11.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|251,784.41
|10.0714
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.11.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|320,043.47
|10.0504
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.11.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|100,106.64
|10.0107
