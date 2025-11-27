VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-26
|NL0009272749
|3938777.000
|373859206.85
|94.9176
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-26
|NL0009272772
|513000.000
|37705000.28
|73.4990
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-26
|NL0009272780
|360000.000
|30611873.69
|85.0330
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-26
|NL0009690239
|8310404.000
|323162335.39
|38.8865
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-26
|NL0009690247
|2598390.000
|44934027.19
|17.2930
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-26
|NL0009690254
|2426537.000
|30363075.95
|12.5129
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-26
|NL0010273801
|2681000.000
|51433299.62
|19.1844
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-26
|NL0010731816
|868000.000
|74372715.28
|85.6829
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-26
|NL0011683594
|85900000.000
|4002486606.80
|46.5947
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-26
|NL0010408704
|30603010.000
|1105694783.80
|36.1303
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-26
|NL0009272764
|318000.000
|20094483.82
|63.1902
