Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 27
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|26/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|269532.74
|6.1252
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|26/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|106349650.00
|656857141.43
|6.1764
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|26/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20601789.29
|5.7227
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|26/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|268828.74
|6.126
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|26/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|20554456.00
|124823454.16
|6.0728
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|26/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1142771.67
|5.3705
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|26/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36410000.00
|248126033.41
|6.8148
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|26/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30288246.00
|5.9157
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|26/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|268591036.99
|5.1258
