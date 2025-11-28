Ein führender Produzent von Gold und Metallen der Platingruppe startet nach Jahren der Schwäche neu durch. Viele operative Baustellen sind gelöst, die Bilanz hat sich stabilisiert und die starke Preisentwicklung bei Edelmetallen sorgt für zusätzlichen Schub. Trotz der deutlichen Erholung könnte das Potenzial noch längst nicht ausgereizt sein.Im ersten Halbjahr sorgten nahezu verzwanzigfachte Gewinne, sinkende Schulden und Fortschritte in der US-Produktion für frischen Rückenwind. Gleichzeitig zahlt ...

