DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 29. November bis Montag, 1. Dezember (vorläufige Fassung)

=== S O N N T A G, 30. November 2025 *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) November *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/staatliche Statistikbehörde) November - CH/Referenden über Klimapolitik und Bürgerdienst M O N T A G, 1. Dezember 2025 *** 02:05 JP/BoJ Gouverneur Ueda, Treffen mit Wirtschaftsvertretern *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global November *** 05:00 KR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Current economic policy challenges in Germany and Europe" *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: k.A. zuvor: 49,9 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 47,8 zuvor: 48,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 48,4 zuvor: 49,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 49,7 zuvor: 50,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November 1. Veröff.: 50,2 zuvor: 49,7 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 52,5 *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: k.A. zuvor: 48,7 Punkte ===

