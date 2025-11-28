Anzeige
Freitag, 28.11.2025
Internationale Expansion geplant: Medizintechnik aus dem Weltraum!
Dow Jones News
TAGESVORSCHAU/Samstag, 29. November bis Montag, 1. Dezember (vorläufige Fassung)

=== 
S O N N T A G, 30. November 2025 
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) November 
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (CFLP/staatliche Statistikbehörde) November 
     - CH/Referenden über Klimapolitik und Bürgerdienst 
 
M O N T A G, 1. Dezember 2025 
*** 02:05 JP/BoJ Gouverneur Ueda, Treffen mit Wirtschaftsvertretern 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     RatingDog/S&P Global November 
*** 05:00 KR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Current economic policy challenges 
     in Germany and Europe" 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  49,9 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
     PROGNOSE:  k.A. 
     1. Veröff.: 47,8 
     zuvor:   48,8 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
     PROGNOSE:  k.A. 
     1. Veröff.: 48,4 
     zuvor:   49,6 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) November 
     PROGNOSE:  k.A. 
     1. Veröff.: 49,7 
     zuvor:   50,0 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
     1. Veröff.: 50,2 
     zuvor:   49,7 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
     1. Veröff.: 51,9 
     zuvor:   52,5 
*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor: 48,7 Punkte 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angaben

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

