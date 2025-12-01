The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.12.2025
ISIN Name
CH0306179125 HOLCIM LTD. 15-25
XS0181816652 VODAFONE GRP 03/25 MTN
DE000HLB4VK2 LB.HESS.-THR. IHS 18/25
XS1242413679 AVIVA PLC 15/45 FLR MTN
USC4949AAE04 KINROSS GOLD 17/27 REGS
DE000LB13SQ1 LBBW NK FESTZINS 20/25
DE000NLB3DZ2 NORDLB 20/25
DE000LB13SR9 LBBW AD FESTZINS 20/25
CH0474977714 F.ABU.DA.BK. 19/25
DE000LB13EV1 LBBW STUFENZINS 19/25
DE000DJ9AA58 DZ BANK IS.A2325
DE000HEL0BF9 LB.HESS.THR.CARRARA12D/24
US718172CY31 PHIL.MO.INT. 23/26
DE000LB13SS7 LBBW CD FESTZINS 20/25
XS2049317808 IVS GROUP SA 19/26
