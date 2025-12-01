Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 01
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|28/11/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.15
|Shrs:
|105,168,659.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|28/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.27
|Shrs:
|21,259,098.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|28/11/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.12
|Shrs:
|56,928,449.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|28/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.11
|Shrs:
|2,045,258.00
|Tckr:
|FSEM
