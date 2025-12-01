Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 01
|28/11/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|28/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|270623.50
|6.15
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|28/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|106349650.00
|660234752.54
|6.2082
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|28/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20671075.25
|5.742
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|28/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|270134.76
|6.1558
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|28/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|20554456.00
|125458804.19
|6.1037
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|28/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1148615.36
|5.398
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|28/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36410000.00
|246965555.97
|6.7829
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|28/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30439831.40
|5.9453
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|28/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|268480876.96
|5.1237
© 2025 PR Newswire