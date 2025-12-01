VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 01
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-28
|NL0009272749
|3938777.000
|373731201.52
|94.8851
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-28
|NL0009272772
|513000.000
|37799763.22
|73.6837
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-28
|NL0009272780
|360000.000
|30704671.18
|85.2908
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-28
|NL0009690239
|8310404.000
|324112701.58
|39.0008
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-28
|NL0009690247
|2598390.000
|44931885.17
|17.2922
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-28
|NL0009690254
|2426537.000
|30349031.33
|12.5071
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-28
|NL0010273801
|2681000.000
|51418068.78
|19.1787
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-28
|NL0010731816
|868000.000
|74753799.75
|86.1219
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-28
|NL0011683594
|86950000.000
|4063682278.88
|46.7359
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-28
|NL0010408704
|30703010.000
|1115737785.53
|36.3397
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-28
|NL0009272764
|318000.000
|20122804.78
|63.2793
