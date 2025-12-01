Anzeige
Montag, 01.12.2025

PR Newswire
01.12.2025 08:18 Uhr
61 Leser
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 01

[01.12.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

LU2941599081

24,965,583.00

EUR

0

255,971,882.00

10.2530

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

LU2941599248

1,876,646.00

USD

0

19,504,725.28

10.3934

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

LU2941599834

879,222.00

GBP

30,000.0000

8,961,276.79

10.1923

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

LU2994520851

13,174,626.00

USD

0

136,536,599.50

10.3636

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

LU2994520935

1,143,771.00

USD

0

11,594,685.05

10.1372

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

LU2994521073

129,244.00

USD

0

1,320,813.53

10.2195

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

LU2994521669

25,000.00

GBP

0

251,865.42

10.0746

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

LU2941599164

41,844.00

EUR

0

420,733.00

10.0548

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

LU2941599594

10,000.00

CHF

0

100,115.99

10.0116


Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.