Berlin (ots) -Studio71 und Rocket Beans TV setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort: Der bestehende Vertrag zwischen der Digital Media- und Entertainment Company von ProSiebenSat.1 und dem auf Gaming sowie digitale Popkultur spezialisierten Creator-Kollektiv wurde vorzeitig bis Ende 2027 verlängert. Studio71 vermarktet bereits erfolgreich die YouTube-Kanäle "Rocket Beans TV", "Rocket Beans Gaming", "Bohndesliga" sowie "Kino Plus", die zusammen mehr als 1,15 Millionen Follower:innen und rund fünf Millionen Video-Views pro Monat erreichen.Darüber hinaus integriert Studio71 ab sofort auch den erfolgreichen Gaming-Kanal "Game Two" in sein Portfolio, der wöchentlich tiefgehende Game-Reviews und aktuelle Nachrichten aus der Gaming-Welt liefert. Der Kanal zählt über 520.000 Abonnent:innen und erzielt monatlich über zwei Millionen Video-Views, was das Portfolio von Studio71 weiter stärkt.Alexander Krawczyk, Geschäftsführer von Studio71: "Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit den Rocket Beans ist ein wichtiger Schritt in unserer Partnerschaft und ein starkes Vertrauenssignal. Als einer der führenden YouTube-Vermarkter nutzen wir unser Know-how gezielt, um die Reichweite und Monetarisierung der Partner-Kanäle zu maximieren. Mit 'Game Two' gewinnen wir zudem einen weiteren starken Kanal der Bohnen, der unser jährliches Volumen von 850 Millionen Video-Views deutlich steigert und Marken ein weiteres reichweitenstarkes, brandsafes und gamingaffines Werbe-Umfeld bietet."Arno Heinisch, CEO & Co-Founder BEANS Entertainment: "Mit Studio71 haben wir den idealen Vermarktungspartner für 'Game Two' gewonnen. Die Zusammenarbeit erlaubt es uns, unsere Videos noch besser zu monetarisieren und ihre Reichweite sowie Sichtbarkeit weiter auszubauen. Neben dem starken Rückhalt unserer Community im Rocket Beans Supporters Club und den Sales-Kooperationen, die wir bereits sichern konnten, wird uns auch die Partnerschaft mit Studio71 dabei unterstützen, 'Game Two' konsequent weiterzuentwickeln."Neben der Monetarisierung unterstützt Studio71 die YouTube-Pioniere mit umfassender Beratung in den Bereichen Content-Produktion, Channel-Strategie, Branded Deals und Live-Entertainment - und leistet so einen entscheidenden Beitrag für das langfristige Bestehen der Rocket-Beans-Kanäle.Pressekontakt:Kristina SchreiberSenior PR Managerin / Business CommunicationsSeven.One Entertainment GroupTel. +49 (0) 89 95 07 2410E-Mail: Kristina.Schreiber@seven.oneMedienallee 7 / 85774 Unterföhringwww.seven.oneOriginal-Content von: Studio71, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127150/6169258