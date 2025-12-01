Wer am Wochenende auf eine ruhige Konsolidierung gehofft hat, wurde bitter enttäuscht. Der Bitcoin rasselte am Sonntag binnen weniger Stunden in den Keller und riss den breiten Markt mit sich. Der "Sunday Slam" vernichtete hunderte Millionen Dollar an gehebelten Positionen und markiert das unrühmliche Ende eines historisch schwachen Monats.Lange sah es nach einer stabilen Seitwärtsbewegung um die Marke von 91.500 Dollar aus. Doch der Schein trügte. In der Nacht von Sonntag auf Montag sackte der ...

