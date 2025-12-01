Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 01
[01.12.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,370,847.22
112.0167
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,409,565.94
120.7088
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE00BN0T9H70
52,803.00
GBP
0
6,184,775.34
117.1292
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE00BKX90X67
55,079.00
EUR
0
6,036,276.82
109.5931
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE00BKX90W50
15,811.00
CHF
0
1,546,247.53
97.7957
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE000L1I4R94
1,789,086.00
USD
0
20,919,139.54
11.6926
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE000LJG9WK1
525,302.00
GBP
0
5,458,469.71
10.3911
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
486,743.81
12.027
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
420,486,348.43
113.3219
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,841,868.36
10.425
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE000LH4DDC2
272,747.00
EUR
0
3,080,636.44
11.2948
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE000WXLHR76
1,013,673.00
EUR
0
10,881,059.20
10.7343
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE000P7C7930
73,581.00
GBP
0
813,944.01
11.0619
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,349,859,775.41
122.7145
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
8,913,479.41
12.7335
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE000YMBL844
2,281,357.00
USD
0
23,942,522.40
10.4949
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE000RH1ZG27
64,427.00
USD
0
685,980.50
10.6474
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE000CCQKON9
2,034,999.00
EUR
0
20,611,719.45
10.1286
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,652.87
10.1205
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,422,805.35
10.633
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.11.25
IE000Y3FZEN4
521,000.00
USD
0
5,329,737.14
10.2298