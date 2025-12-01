Anzeige
PR Newswire
01.12.2025 09:36 Uhr
93 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 01

[01.12.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE00BMQ5Y557

458,600.00

EUR

0

51,370,847.22

112.0167

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE00BMDWWS85

44,815.00

USD

0

5,409,565.94

120.7088

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE00BN0T9H70

52,803.00

GBP

0

6,184,775.34

117.1292

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE00BKX90X67

55,079.00

EUR

0

6,036,276.82

109.5931

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE00BKX90W50

15,811.00

CHF

0

1,546,247.53

97.7957

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE000L1I4R94

1,789,086.00

USD

0

20,919,139.54

11.6926

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE000LJG9WK1

525,302.00

GBP

0

5,458,469.71

10.3911

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE000JL9SV51

40,471.00

USD

0

486,743.81

12.027

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE000BQ3SE47

3,710,547.00

SEK

0

420,486,348.43

113.3219

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE000LSFKN16

656,306.00

GBP

0

6,841,868.36

10.425

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE000LH4DDC2

272,747.00

EUR

0

3,080,636.44

11.2948

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE000WXLHR76

1,013,673.00

EUR

0

10,881,059.20

10.7343

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE000P7C7930

73,581.00

GBP

0

813,944.01

11.0619

Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE000CV0WWL4

11,000,000.00

JPY

0

1,349,859,775.41

122.7145

Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE0002A3VE77

700,000.00

EUR

0

8,913,479.41

12.7335

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE000YMBL844

2,281,357.00

USD

0

23,942,522.40

10.4949

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE000RH1ZG27

64,427.00

USD

0

685,980.50

10.6474

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE000CCQKON9

2,034,999.00

EUR

0

20,611,719.45

10.1286

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE000I8CR2Q4

5,005.00

EUR

0

50,652.87

10.1205

Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE0009ZTL4B5

510,000.00

USD

0

5,422,805.35

10.633

Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

28.11.25

IE000Y3FZEN4

521,000.00

USD

0

5,329,737.14

10.2298


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.