Cham/Frankfurt (ots) -Die neo Kanzlei, ein stark wachsendes Beratungsunternehmen für den Mittelstand, hat mit der erfolgreichen Vermittlung einer Private Corporate Debt-Finanzierung einen weiteren wichtigen Meilenstein in Richtung ihrer nächsten Wachstumsphase erreicht. Als Lead Arranger begleitete die Montega Markets GmbH den gesamten Prozess und vermittelte eine bedarfsgerechte, tranchierte Finanzierung im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.Als Steuerberatung in Cham gestartet, ist die neo Kanzlei heute eine schnellwachsende Mittelstandberatung mit zehn Standorten in Bayern. Die Finanzierung stellt einen entscheidenden Schritt dar, um die Expansion des Unternehmens weiter voranzutreiben und die Marktposition als Partner für mittelständische Unternehmen zu festigen."Dank dieser Finanzierung können wir den Roll-out unseres Unternehmens fokussieren und das Wachstum gezielt beschleunigen", erklärt Michael Kreitinger, Managing Partner der neo Kanzlei. Gemeinsam mit Ralf Broschulat, Michael Ulmer und Eugen Müller im Management, sowie mit mittlerweile 13 operativen Partnerinnen und Partnern, führt er das auf mittelständische Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung spezialisierte Unternehmen, das sich durch einen integrierten, zukunftsorientierten Beratungsansatz auszeichnet. "Wir möchten dem Mittelstand eine ganzheitliche Beratung bieten - nicht nur im Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbereich, sondern auch auf strategischer Ebene. Gerade Mittelständler haben in Sachen Strategie Nachholbedarf. Aus dem Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbereich kommend, beraten wir genau diese Firmen schon seit Jahren und wollen ihnen in Zukunft auch bei umfassenden strategischen Entscheidungen zur Seite stehen", ergänzt Kreitinger.Über neo Kanzleineo Kanzlei bündelt Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und unternehmerisches Consulting unter einem Dach. Die Kanzlei umfasst zehn Standorte und über 150 Mitarbeiter. Das interdisziplinäre Team wurde bereits sieben Mal in Folge als "Digitale Kanzlei" von DATEV ausgezeichnet. Es begleitet Unternehmen, Familienbetriebe und Organisationen durch das steuerliche Paragrafengebirge und sorgt dafür, dass aus Zahlen umsetzbare Zukunft werden kann.Pressekontakt:Kontakt neo KanzleiInes PfabLeitung Marketing neo Kanzleiines.pfab@neo-kanzlei.deOriginal-Content von: neo Kanzlei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180901/6169414