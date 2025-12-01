DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GRAND CITY PROP. 16/UND GYCB XS1491364953 02.12.2025 HZE/EOT
GRAND CITY PROP. 18/UND XS1811181566 02.12.2025 HZE/EOT
GR.CTY PROP. 20/UND. FLR XS2271225281 02.12.2025 HZE/EOT
GR.C.P.FIN. 24/UND. FLR XS2799494633 02.12.2025 HZE/EOT
