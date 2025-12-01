Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 01
[01.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.12.25
|IE000LZC9NM0
|8,742,465.00
|USD
|0
|69,608,279.95
|7.9621
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.12.25
|IE000DOZYQJ7
|3,331,253.00
|EUR
|0
|19,200,619.07
|5.7638
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.12.25
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|365,446.84
|10.6433
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.12.25
|IE000XIITCN5
|616,779.00
|GBP
|0
|5,013,454.62
|8.1284
