Montag, 01.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
MONSTER VON MAROKKO: AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte - und dieser 3-Mrd-Dollar-Silberproduzent steigt jetzt in eine neue Liga auf
01.12.2025 18:24 Uhr
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited - Net Asset Value(s)

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 01

TWENTYFOUR SELECT MONTHLY INCOME FUND LIMITED

(a closed-ended investment company incorporated in Guernsey with registration number 57985 )

(LEI: 549300P9Q5O2B3RDNF78)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

85.17 XD

GG00BJVDZ946

28 th November 2025

Enquiries:

Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited

Aileen Organ 353 (0)1 542 2873

Date: 1 st December 2025


